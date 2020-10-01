Белорусская РСЗО "Шквал" успешно прошла стрельбовые испытания

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Осиповичский успешно прошли стрельбовые испытания опытного образца боевой машины реактивной системы залпового огня калибра 122 мм "Шквал". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Во время испытаний опытного образца, созданного ОАО "ВОЛАТАВТО", проведены проверки всех систем и подтверждены заданные характеристики.

"РСЗО "Шквал" оснащена направляющими трубами отечественного производства и более эффективной автоматической системой управления огнем, системой спутниковой навигации, метеостанцией, современным комплексом связи и передачи данных, автоматизированной системой наведения для работы в составе группировки с получением целеуказания. Все это значительно уменьшает время нахождения боевой машины на огневой позиции и повышает ее живучесть в условиях современного боя", - отметил Владимир Лавренюк.

Реактивная система сможет использовать не только всю линейку боеприпасов, применяемых различными модификациями РСЗО "Град", но и 122-мм реактивные снаряды, модернизированные на РПУП "Завод точной электромеханики".

В Госкомвоенпроме рассказали, что макет боевой машины РСЗО "Шквал" ОАО "ВОЛАТАВТО" впервые продемонстрировало на VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", проходившем 22 – 28 августа в подмосковской Кубинке. -0-

Фото Госкомвоенпрома