Белорусская школьница выиграла международный конкурс сочинений эпистолярного жанра

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская школьница Ольга Волчкевич стала победительницей 49-го Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра, организованного Всемирным почтовым союзом. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

"В этом году победителем международного конкурса стала представительница из Беларуси Ольга Волчкевич - 11-летняя школьница, проживающая в Гродно. Ее сочинение было самым ярким и трогательным", - рассказали в Минсвязи.

Сначала Ольга Волчкевич победила в школьном конкурсе, затем в городском, областном, республиканском и наконец международном. "Участникам было предложено написать письмо взрослому о мире, в котором мы живем. Со всех уголков страны было представлено около 1,5 тыс. сочинений, и лучшей оказалась работа Ольги, которая и представила нашу страну на международном уровне, завоевав золотую медаль. Свое письмо она писала для дедушки, которого уже нет. Это, вероятно, наложило некий отпечаток грусти и нежных воспоминаний на ее послание", - отметили в министерстве.

Итоги международного конкурса озвучил генеральный директор Всемирного почтового союза Бишар Хуссейн и поздравил победительницу в онлайн-формате, продемонстрировав медаль, которая будет передана Ольге Волчкевич. Второе место занял представитель Северной Македонии, третье - Вьетнама.

В Беларуси конкурс сочинений эпистолярного жанра проводится среди учащихся государственных учреждений образования не старше 15 лет с целью развивать у молодых людей способность формулировать и выражать свои мысли, пробуждать желания писать письма, способствовать укреплению международных дружественных связей. За время проведения международного конкурса белорусские молодые авторы завоевали несколько наград: золотую медаль в 2003 году, две серебряные - в 2008 и 2010 годах и бронзу - в 2009-м.-0-