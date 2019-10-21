Белорусская система мониторинга наркоситуации заинтересовала американцев

Белорусским опытом борьбы с наркотическими и психотропными веществами заинтересовались американцы. В ближайшее время между Агентством (управлением) по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США и Государственным комитетом судебных экспертиз будет подписан меморандум о сотрудничестве. Документ предполагает обмен опытом, совместные меры по предотвращению завоза на территорию двух стран новых дизайнерских наркотиков, а также работу по другим направлениям. Подробнее о том, как со стороны ГКСЭ налажен мониторинг наркоситуации и за счет чего удалось искоренить в нашей стране понятие "легальный наркотик", корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя Госкомитета судебных экспертиз генерал-майор юстиции Сергей Евмененко.

- Только за январь-сентябрь этого года в госкомитете выполнено более 7,5 тыс. экспертиз наркотиков. Достаточно ли у вас ресурсов справляться с такой немалой нагрузкой?

- Несмотря на столь внушительное число выполненных экспертиз и исследований наркотиков, мы по праву можем гордиться тем, что 100% из них в целом по республике выполняются в нормативные сроки. Этому вопросу уделяется большое внимание, ведь зачастую доказательства, получаемые во время этого вида исследований, становятся определяющими для принятия процессуального решения.

С первых дней создания комитета в 2013 году в развитие этого направления вкладывались значительные ресурсы (как человеческие, так и материальные). В первую очередь были полностью переоснащены лаборатории по исследованию наркотиков во всех регионах страны. Закупалось новейшее аналитическое оборудование - хромато-масс-спектрометры, позволяющие исследовать полный перечень подконтрольных психоактивных веществ, включая так называемые дизайнерские наркотики синтетического происхождения.

Еще шесть лет назад в распоряжении экспертов было всего пять единиц такого оборудования. А лаборатории, которые могли исследовать дизайнерские наркотики (бум их потребления пришелся как раз на то время), размещались в трех городах: Минске, Бресте, Гомеле. Понимая всю серьезность проблемы, мы уделили большое внимание техническому оснащению по этому направлению экспертной деятельности.

Сегодня для исследования наркотических и психотропных веществ используются 19 хромато-масс-спектрометров, которые есть в 13 городах. Экспертизы проводятся не только в центральном аппарате и всех управлениях ГКСЭ по областям и Минску, но и в семи подразделениях в крупных районных центрах: Бобруйске, Мозыре, Пинске, Барановичах, Лиде, Полоцке, Слуцке. Таким образом, сформирована трехуровневая система исследования наркотических средств и психотропных веществ.

- Создание такой системы было оправданным?

- Это позволило проводить исследования всего спектра изымаемых в Беларуси наркотиков в кратчайшие сроки. Тем самым созданы условия для повышения оперативности принятия правоохранительными органами неотложных процессуальных решений (с минимально возможными временными и материальными затратами на доставку объектов исследования).

По нашему законодательству принять процессуальное решение по конкретному человеку нужно в течение 12 часов. У оперативника, который изъял предположительно наркотик, и следователя, принявшего дело к производству, есть именно столько времени для определения статуса подозреваемого. Без заключения эксперта этого сделать невозможно. Нашей задачей было подстроиться под потребности правоохранительных органов так, чтобы максимально эффективно обеспечивать их деятельность. Сформированная сеть лабораторий позволяет максимально удобно и оперативно доставить объект на исследование из любой точки страны.

Наши химики в областных центрах и центральном аппарате работают круглосуточно, поэтому экспертизы могут быть проведены в любой момент. Само исследование длится около 40 минут. На доставку (с учетом дороги), проведение исследований и получение результата уходит максимум 2-2,5 часа, что считается очень хорошим показателем.

Бывают ситуации, когда изымают, а затем привозят к нам тысячи пакетиков с наркотическим веществом. Чтобы предъявить обвинение, зачастую достаточно исследовать содержимое одного. Затем в срок не более 30 суток исследуются все остальные. Количество изъятого будет важно для квалификации преступления. Если до образования комитета очередь на исследования иногда доходила до 6-8 месяцев, то сегодня нет ни одной экспертизы, которая бы выполнялась более 30 суток.

- Заключение эксперта имеет огромное значение не только для принятия решений правоохранительными органами. Ни много ни мало оно является определяющим в судьбе конкретного человека…

- С учетом значимости экспертиз и отсутствия права на ошибку в комитете создана жесткая система контроля за их проведением, в том числе за исследованием наркотиков. Все этапы работы эксперта документируются, в том числе при помощи фотофиксации. Результаты лабораторных исследований даже после их завершения хранятся в памяти оборудования. Их можно в любой момент извлечь и при помощи специальных познаний "расшифровать", что периодически и проводится у нас во время контрольно-методической работы.

Каждый эксперт не только понимает ответственность за свою деятельность, но и бессмысленность неправомерных манипуляций при исследованиях. За время существования Госкомитета судебных экспертиз не было ни одного факта фальсификаций, в том числе благодаря жесткому отбору на эти должности.

В силу процессуальных требований эксперт - лицо, незаинтересованное в исходе дела, - ни материально, ни морально. В ином случае предусмотрены процедуры отвода, самоотвода, проведения повторных экспертиз. Каждый понимает, что эффективность его работы зависит от того, насколько качественно, достоверно, научно обоснованно проведена экспертиза и сформулированы выводы. По сути, эксперту предоставляют только вещество, никаких дополнительных образцов у него нет - только объект и оборудование для его исследования.

- В Беларуси искоренили такое понятие, как легальный наркотик. Какова роль судебных экспертов в этом плане?

- В комитете с момента его создания внедрена система мониторинга наркоситуации в странах ближнего и дальнего зарубежья. Как только мы видим, что в какой-то стране появился новый наркотик, в течение 1-3 дней его вносят в список подконтрольных и его ввоз в Беларусь становится невыгодным для наркодельцов, ведь за это уже установлена уголовная ответственность. Результаты такого мониторинга были положены в основу всех запретов новых психоактивных веществ за последние шесть лет. Абсолютное большинство из тех, что пополнили республиканский перечень по инициативе госкомитета, были запрещены по принципу "на упреждение", то есть до их первого выявления на территории Беларуси, что позволило полностью искоренить в нашей стране понятие "легальный наркотик".

Об эффективности этой работы свидетельствует то, что с апреля 2014 года, уже в течение более 5 лет, в Беларуси не зарегистрировано ни одного факта изъятия из незаконного оборота неподконтрольных психоактивных веществ. За все время Государственный комитет инициировал внесение в республиканский перечень 225 позиций. В некоторых европейских странах, чтобы внести в список запрещенных психотропное или наркотическое вещество, проходит до полутора лет, а иногда даже больше. Теоретически все это время его можно продавать хоть на рынке.

Мы пошли еще дальше. По нашей инициативе в свое время в законодательстве появились некоторые понятия, которые ранее не фигурировали. Например, "базовая структура наркотических средств, психотропных веществ" - это ядро, на которое потом все навешивается. Даже если мы выявим новое вещество, которое, предположим, попало к нам в страну, и непосредственно этого вещества нет под контролем, базовая структура позволяет относить его к подконтрольным, соответственно, за его оборот наступает ответственность.

В 2015 году по инициативе и при непосредственном участии наших специалистов полностью переработан Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю. В связи с этим был проведен глубокий и всесторонний анализ химического строения подконтрольных наркотиков, установлены их базовые структуры, в соответствии с которыми они дифференцированы по группам (всего 36 групп). Базовые структуры наркотиков при необходимости позволяют максимально оперативно устанавливать государственный контроль над оборотом новых психоактивных веществ путем их отнесения к аналогам наркотических средств, психотропных веществ.

Среди прочего Госкомитет судебных экспертиз инициировал использование в ч.4 ст.328 УК Беларуси в качестве квалифицирующего признака, указывающего на изготовление наркотиков в лабораторных условиях, понятия "лабораторная посуда или лабораторное оборудование, предназначенные для химического синтеза". После его закрепления на законодательном уровне функциональное назначение посуды и оборудования, изымаемых из подпольных лабораторий по производству наркотиков, стало подтверждаться путем проведения в ГКСЭ товароведческой экспертизы, что ранее не практиковалось. Факт использования лабораторной посуды и оборудования при синтезе наркотиков устанавливается во время химической экспертизы - путем обнаружения на их внутренней поверхности наркотиков и прекурсоров, в том числе в следовых количествах.

Американцев заинтересовал наш опыт, сейчас обсуждаются конкретные направления взаимодействия. Подготовлен проект меморандума о сотрудничестве.

- Для белорусской стороны сотрудничество с таким компетентным органом, как Агентство (управление) по борьбе с наркотиками Минюста США, имеет, скорее, имиджевый характер или вы рассчитываете на некие конкретные результаты?

- Обмен информацией и опытом для экспертов любой страны дает очень много. Это всегда дорога с обоюдным движением. Помню, как в 90-х годах, когда я работал в структуре МВД, у нас было достаточно плотное сотрудничество с США, американские коллеги проводили у нас курсы по осмотру мест происшествий. Потом приезжали специалисты по отдельным направлениям. Это позиционировалось как обучение белорусских экспертов, но и американцы заимствовали у нас какие-то фишки.

Первый визит американцев в ГКСЭ состоялся в августе этого года по их инициативе. Особый интерес американская делегация проявила к порядку внесения новых выявляемых психоактивных веществ в число подконтрольных на территории Беларуси. Они высоко оценили оперативность этой работы, деятельность экспертов на упреждение, то есть внесение психоактивных веществ в список запрещенных до их появления на территории страны. И это понятно, ведь незаконный оборот наркотиков, а также злоупотребление ими представляют серьезную угрозу здоровью и благосостоянию населения стран всего мира.

Исходя из обоюдной заинтересованности в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, было заявлено о готовности сотрудничать в этой сфере. На встрече были достигнуты предварительные договоренности.

Меморандум, который планируется подписать в ближайшее время, будет способствовать укреплению сотрудничества в области предупреждения появления и распространения новых психоактивных веществ. Мы намерены более оперативно обмениваться актуальной экспертной информацией, необходимой в борьбе с незаконным оборотом психоактивных веществ.

Кроме того, предполагается экспертное сопровождение совместных мероприятий по сокращению незаконного перемещения наркотиков, их аналогов и прекурсоров по международным каналам. Мы намерены помогать друг другу предотвращать появление в нелегальном обороте новых дизайнерских наркотиков, близких по структуре к уже подконтрольным веществам.

В целом многие иностранные делегации, прибывающие с визитом в Государственный комитет судебных экспертиз (а их за январь-сентябрь этого года было почти 30), особенно интересуются ситуацией и применяемыми в Беларуси мерами по борьбе с наркотиками. Опыт белорусских судебных экспертов-химиков в противодействии наркопреступности хорошо известен даже в других частях света.

Справочно: Агентство (управление) по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США (ДЕА, УБН) создано в 1973 году на базе Бюро по наркотикам и опасным лекарственным средствам Министерства финансов США и Бюро по борьбе с наркоманией министра здравоохранения, образования и социального обеспечения США. Задачами ДЕА США являются выявление, расследование деятельности наиболее значимых международных наркогруппировок.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-