Белорусская система здравоохранения получила 250 кислородных концентраторов от ВОЗ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси передал белорусской системе здравоохранения 250 кислородных концентраторов, сообщили БЕЛТА в страновом офисе ВОЗ в Беларуси.

Планируется, что доставленные кислородные концентраторы от ведущего мирового производителя будут задействованы в республиканском резерве во время ожидаемой в осенне-зимний период второй волны заболеваемости COVID-19 и будут распределяться Республиканским центром организации медицинского реагирования в те медучреждения, где дополнительная кислородная поддержка пациентов наиболее необходима.

Закупленные кислородные концентраторы полностью соответствуют всем требованиям ВОЗ. "Оборудование для кислородной терапии жизненно необходимо больным с заболеванием COVID-19 средней и высокой степени тяжести, со сниженной по причине коронавирусной инфекции кислородной сатурацией", - подчеркнули в страновом офисе ВОЗ.

Принцип работы концентратора заключается в генерации кислорода из комнатного воздуха и доставке его пациенту через назальные катетеры. Кислородные концентраторы полностью автономны. Они оснащены бактериальным фильтром, обладают производительностью 8 л в минуту и концентрацией кислорода в смеси более 90%. Они могут использоваться для двух пациентов одновременно.

Оборудование на общую сумму $211 тыс. поставлено по проекту "Поддержка готовности ВОЗ и ответных мер для борьбы с пандемией COVID-19", финансируемому Агентством США по международному развитию (USAID).-0-