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28 июля 2020, 16:30

Белорусская система здравоохранения сработала как единое целое - Караник

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28 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Белорусская система здравоохранения сработала как единое целое и фактически не допустила перегрузки и неблагоприятного развития событий. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник на торжественном собрании, где чествовали медработников Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия показала, что благодаря постоянному пристальному вниманию государства и лично Президента, тому, что было сделано за последние десятилетия, белорусская система здравоохранения обладает высокой стрессоустойчивостью. Она способна отвечать на самые сложные современные вызовы. И не просто отвечать - сохранить свою работоспособность: ни на минуту в нашей стране не остановилось оказание экстренной медицинской помощи. Мы продолжали оказывать в полном объеме специализированную медицинскую помощь. Это благодаря вам, вашей самоотверженной работе. Поэтому огромное спасибо за это", - сказал, обращаясь к медикам, Владимир Караник.

По его словам, результаты пандемии еще предстоит проанализировать. "Мы понимаем, что очень своевременным было поручение провести модернизацию и переоснащение системы здравоохранения. Видим и свои достоинства, основное из которых - кадровый потенциал, люди, которые в самый тяжелый момент готовы встать на защиту жизни и здоровья наших граждан. Оборудование и здания - это приложится, главное - сохранить кадры", - подчеркнул руководитель Минздрава.

Торжественное собрание состоялось в Витебской областной филармонии. Более сотни медработников региона были отмечены государственными наградами, благодарностями, почетными грамотами. В разговоре с журналистами Владимир Караник отметил, что церемонии награждения сейчас идут по всей стране. Что касается Витебска, то сложнее всего, по его словам, было выбрать лучших. "Все 18 тыс. 885 сотрудников системы здравоохранения достойны слов благодарности и поощрения", - считает министр.

Владимир Караник добавил, что с учетом сформировавшейся иммунной прослойки вторая волна пандемии ожидается не столь масштабной. Вместе с тем в соответствии с риск-ориентированным подходом подготовка к ней ведется. "Создаются необходимые запасы средств индивидуальной защиты, в размере месячной потребности - тех, что выпускаем сами, двухмесячной - импортных. Формируется запас лекарств, обновляются клинические протоколы и информационная составляющая проведения эпидрасследования", - рассказал министр.-0-

EPAM разработала для Минздрава систему анализа эпидситуации с COVID-19EPAM разработала для Минздрава систему анализа эпидситуации с COVID-19
система была создана в рамках совместных социальных проектов для использования в больницах, поликлиниках, лабораториях, центрах гигиены и эпидемиологии и других организациях, заинтересованных в санитарно-эпидемиологическом мониторинге.

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здравоохранение Караник Министерство здравоохранения
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