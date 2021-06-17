Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19 - Пиневич

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич накануне профессионального праздника во время посещения вместе с представителями ведомства Дворца Независимости.

Глава ведомства подчеркнул, что для многих медиков праздник всегда на рабочих местах, потому что огромное количество людей работает в больницах, поликлиниках, медицинских центрах, ФАПах, не прекращая оказывать помощь пациентам.

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