Белорусская таможня будет сотрудничать с Агентством по борьбе с наркотиками Минюста США

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В конце марта в ГТК состоялась встреча с представителями данного агентства в Российской Федерации, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере противодействия незаконному перемещению наркотиков через границу.

"В целях оперативного обмена информацией в данном направлении, взаимного информирования о национальном законодательстве, проведения совместных мероприятий, в том числе связанных с повышением профессионального уровня кадров, разработан проект меморандума о сотрудничестве, который будет подписан в мае этого года", - отметили в ГТК.

В ведомстве подчеркнули, что недопущение незаконного оборота наркотических средств, выявление и пресечение международного наркотрафика является общей задачей, стоящей перед правоохранительными органами мира. Поэтому активное взаимодействие и совместная координация необходимых действий играет первостепенную роль в максимальном обеспечении безопасности.-0-