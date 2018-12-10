Белорусская таможня перед праздниками принимает меры для избежания очередей на границе

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси в преддверии праздников принимают все возможные меры, чтобы обеспечить максимально возможный пропуск физлиц и транспорта через границу, сообщили БЕЛТА в ГТК.

"Перед новогодними праздниками традиционно увеличиваются товаротранспортные потоки через таможенную границу. Белорусская таможня принимает необходимые организационные и технические меры для обеспечения максимально возможного пропуска физических лиц и транспортных средств", - отметили в ГТК.

С декабря штатная численность рабочих смен таможенников в отдельных пунктах пропуска увеличена. В каждой таможне есть горячие резервы - при необходимости их направят для работы в пункты пропуска.

В наиболее загруженных ведомственных пунктах таможенного оформления с 1 декабря организовано дежурство сотрудников. В случае необходимости проведения таможенных операций вне времени работы ведомственного ПТО заинтересованное лицо может подать в таможню мотивированное заявление.-0-