Белорусская таможня поддерживает подготовку будущих специалистов еще со школы - Орловский

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня поддерживает подготовку будущих специалистов еще со школы. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Владимир Орловский во время встречи с учащимися таможенных классов средней школы №1 Бреста, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Владимир Орловский отметил важность таких классов для профессиональной ориентации школьников. "ГТК целенаправленно поддерживает подготовку будущих таможенников, начиная со школы. Мы заинтересованы, чтобы на службу приходили компетентные, умные и знакомые с профессией еще со школьного возраста молодые специалисты. Убежден, профильные таможенные классы помогают ребятам подойти к выбору профессии максимально осознанно", - отметил он.

Сегодня в средней школе №1 Бреста состоялось открытие нового таможенного класса. В нем на протяжении четырех ближайших лет будут обучаться 29 человек. В целом в школе функционируют четыре таможенных класса, а общее количество учеников в них составляет 112 человек. "По численности это четверть всех ребят, которые учатся в таможенных классах во всех регионах страны. К слову, в конце нынешнего учебного года в Бресте состоится первый выпуск таможенников-одиннадцатиклассников", - отметили в ГТК.

Владимир Орловский ознакомился с условиями получения образования в таможенных классах СШ №1. Сотрудники ГТК продемонстрировали ребятам технические средства таможенного контроля и подготовили показательные выступления кинологической службы.

Сегодня в стране функционируют 17 таможенных классов, в которых обучаются 400 школьников. Подготовка квалифицированных кадров для таможенной службы осуществляется в Белорусском государственном университете, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном университете транспорта, Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, а с сентября этого года - в Полоцком государственном университете.-0-