Белорусская таможня получила технико-экономическую помощь Китая

16 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня получила технико-экономическую помощь от правительства КНР. Церемония передачи высокотехнологичного оборудования состоялась сегодня в транспортно-логистическом центре "Минск-Белтаможсервис-2", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская таможня ставит перед собой конкретную и важную задачу - быстро и качественно осуществлять таможенный контроль, при этом обеспечивать максимальную безопасность. Использование в этом деле технических средств таможенного контроля занимает одно из ключевых мест. Благодаря взаимодействию с КНР арсенал технических средств контроля белорусской таможни сегодня пополнился 49 современными приборами", - сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Николай Свирид.

В их числе - мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК), девять систем инспекции багажа с функцией автоматического определения наркотических и взрывчатых веществ, 33 переносных и шесть настольных детекторов обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ производства китайской компании Nuctech. С помощью нового ИДК, который позволяет проводить таможенный контроль товаров без необходимости вскрытия транспортных средств и повреждения упаковки, можно будет просканировать 20-25 автомобилей в час, в нем будут оборудованы места для оператора и аналитика.

Белорусская таможня уже результативно применяет два инспекционно-досмотровых комплекса производства компании Nuctech - стационарный и железнодорожный. С их использованием в 2018 году белорусскими таможенниками выявлено около 1,5 тыс. административных правонарушений. Также в Национальном аэропорту Минск функционирует предоставленный китайской стороной настольный детектор обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ.

Обязательства по срокам поставки в Беларусь технических средств выполнены полностью. Оборудование в ближайшие дни будет установлено в пунктах пропуска. В ГТК подчеркнули, что поставка технических средств таможенного контроля имеет большое значение для страны, особенно в связи с подготовкой и проведением престижного международного спортивного мероприятия - II Европейских игр.-0-