Белорусская таможня создала базу данных для определения запретов и ограничений в отношении товаров

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня одной из первых на территории Евразийского экономического союза разработала и внедрила электронный функционал по определению запретов и ограничений в отношении товаров, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"На едином интернет-портале таможенных органов начала функционировать база данных "Запреты и ограничения". Данный ресурс содержит сведения открытого доступа, определяющие необходимость подтверждения соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров. Функционал позволяет по коду товара определить, какие запреты и ограничения применяются к товарам, классифицируемым данным кодом, какие документы требуются для подтверждения соблюдения запретов и ограничений", - рассказали в ГТК.

База содержит единые меры нетарифного и технического регулирования, экспортного контроля, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры.

Для установления наличия каких-либо запретов и ограничений необходимо в соответствующие поисковые строки базы внести код ТН ВЭД товара, направление перемещения (ввоз/вывоз), а также вид контроля из предлагаемого перечня. "Необходимо учитывать, что данная база носит справочный характер", - обратили внимание в ГТК.-0-