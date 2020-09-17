Белорусская таможня увеличила число сотрудников в пунктах пропуска на границе с Украиной

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня принимает все возможные меры по оформлению грузовиков на белорусско-украинской границе, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Белорусская таможня принимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить максимально быстрое перемещение грузов и физических лиц через белорусско-украинскую границу. Увеличено количество сотрудников и рабочих мест в пунктах пропуска "Новая Рудня", "Комарин" и "Веселовка", - сообщили в ГТК.

C 12 по 13 сентября белорусские таможенники в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе оформили 900 грузовиков. После ограничения украинской стороной движения через этот пункт пропуска с 14 по 15 сентября количество оформленных фур уменьшилось примерно в 3,6 раза и составило 247. "Это негативно сказывается в первую очередь на эффективности и результатах работы участников внешнеэкономической деятельности - как перевозчиков, так и получателей и отправителей товаров", - отметили в ГТК.

Согласно устной информации, полученной от пограничной службы Украины, сегодня с 20.00 до конца сентября работа украинского пункта пропуска "Новые Яриловичи" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Новая Гута") прекращается, проинформировали в таможне.-0-

Пункт пропуска "Новые Яриловичи" закрыт до 27 сентября - ГПК 16 сентября соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров Украины "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска, пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения".