Белорусская цементная компания открыла Корпоративную школу технологов

Холдинг "Белорусская цементная компания" внедрил новый формат повышения квалификации, открыв Корпоративную школу технологов, сообщили БелТА в пресс-службе БЦК.

В формате диалога

Вопрос о создании Корпоративной школы технологов, учитывая масштабы БЦК, был поднят на Совете директоров Белорусской цементной компании в мае 2020 года. В ноябре приказом генерального директора Александра Довгало утверждено Положение о Корпоративной школе технологов холдинга. Организация процесса обучения возложена на Научно-техническое управление и Центр развития персонала Управляющей компании. По словам директора центра Сергея Миронова, Корпоративная школа – это доступный способ получения новых знаний, обмена опытом для технологов БЦК, основа их карьерного роста и возможность обеспечить своевременное внедрение в технологические процессы перспективных технических разработок.

Сергей Миронов так очерчивает главные задачи и цели корпоративного обучения:

– Изучение проблем и путей их решения, обмен опытом и полученными на технологических переделах в дочерних компаниях и на филиалах положительными результатами, которые позволили оптимизировать затраты и снизить себестоимость продукции. Кроме того, системное обновление профессиональных знаний, ознакомление с внедренными в холдинге рационализаторскими предложениями и достигнутым экономическим эффектом; совместный анализ полученных результатов на различных предприятиях и филиалах. А еще стажировки, причем не только на предприятиях холдинга, но и, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, – на аналогичных заводах в ближнем и дальнем зарубежье. Цель – сформировать единое корпоративное представление о профессиональной компетенции технолога холдинга "Белорусская цементная компания", повысить значимость этой профессии, а также расширить участие технологов в принятии технических решений на производстве.

Сформированы 3 группы по направлениям продукции: технология производства цемента извести и мела; технология производства силикатных изделия и технология производства железобетонных изделий. В феврале – марте в Корпоративной школе технологов уже прошли первые занятия – на базе ОАО "Красносельскстройматериалы", филиала N 3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" и филиала "Барановичский КЖБК" ОАО "Кричевцементношифер". Все занятия – практико-ориентированные: они проводятся непосредственно на предприятиях холдинга в формате диалога – семинаров, лекций, конференций, практикумов, с посещением производства.

Информация – самое ценное

Более подробно о том, как построено обучение в Корпоративной школе технологов БЦК, рассказала заместитель начальника Научно-технического управления Наталья Бедик:

– Мы исходим из двух значимых целей. Первая: повысить компетенции молодых специалистов, с которыми могут поделиться знаниями более опытные коллеги. С другой стороны, поднять на еще более высокий уровень компетенции тех профессионалов Белорусской цементной компании, которые в прямом смысле формируют уровень производства, – за счет стажировок на ведущих зарубежных предприятиях. По возвращении они опять же в рамках Корпоративной школы технологов поделятся полученными знаниями и идеями с молодыми коллегами, а на своих заводах станут инициаторами и проводниками новых технологий и решений. Беларусь – небольшая, но экспортно-ориентированная страна. Мы не можем замыкаться в себе, должны знать о мировых новациях и современных подходах, чтобы не только укреплять свои позиции на внутреннем рынке, но и успешно конкурировать на рынке международном на равных условиях. А равные условия – это обеспечение качества, ассортимента продукции, всех ее потребительских характеристик, которые даже выше тех, что прописаны в стандарте. Для этого и нужны новые знания и новые компетенции. Сейчас, к примеру, на рынке представлено большое количество химических добавок, сотые доли процента которых кардинально меняют свойства бетона. Все эти технологические новшества мы должны знать, осваивать, опробовать на практике, а потом поделиться опытом друг с другом. Скажем, БЦК первой в стране и одна из немногих на пространстве СНГ сейчас пробует применять химические добавки в производстве ячеистого бетона. Да, это сложно, но по такому пути нужно идти, ведь это средство конкуренции.

– Наталья Александровна, как определяются темы для занятий?

– Опросом, в том числе при помощи анкетирования: кого члены той или иной группы хотели бы послушать, что узнать? Привлекаются лекторы, в частности из вузов. Кроме того, каждый участник представляет доклад о своем опыте в решении тех или иных технологических вопросов на предприятии. По итогам занятия формируется перечень поручений к технологам, а полученные ими результаты обсуждаются уже на следующем занятии, совместно принимается решение, стоит ли двигаться в этом направлении дальше. Это очень полезная работа в плане саморазвития. Потому что даже отрицательный результат важен, чтобы в будущем не совершать тех же ошибок. С другой стороны, если технолог сталкивается с проблемой, то более опытные коллеги в Корпоративной школе могут подсказать, как они сами с ней справлялись. То есть мы все учимся и учим друг друга, все – учителя. Нет взаимоотношений "преподаватель – студент", это скорее площадка для серьезного профессионального диалога. Надо понимать, что самое ценное в современном мире – информация. А если она позволяет заработать, то ей вообще нет цены. Такие знания собираются по крупицам.

– Есть уже первые отклики?

– Да, положительные. Люди звонят и благодарят за такой новый формат общения. Эти мероприятия поднимают еще и статус технолога – человека, который определяет лицо предприятия и от которого зависит, какая продукция производится, как ее оценят потребители. Мы также учим технологов считать себестоимость продукции, мыслить более глобально, от всех участников групп в конце доклада ждем оценку достигнутого в процесс работы экономического эффекта. Не секрет, что европейские компании вкладывают огромные деньги в образование своих специалистов. Белорусская цементная компания тоже исходит из того, что повышение квалификации работников, уровня их знаний и компетенций – важнейшее направление. Это работа на перспективу, она не дает сиюминутного результата, однако обязательно окупится в будущем. Мы еще в начале пути. Но уже ступили на эту дорогу. В чем безусловная заслуга генерального директора Александра Станиславовича Довгало – это была его инициатива и мечта.

Холдинг "Белорусская цементная компания" объединяет 26 предприятий, расположенных во всех регионах страны. Это ведущий производитель строительных материалов в Беларуси, занимающий лидирующие позиции и на рынке стран СНГ. За 2020 год объем промышленного производства по организациям цементной промышленности составил 830,7 млн рублей, темп роста к 2019 году – 110,2 %, в том числе ОАО "Белорусский цементный завод" – 108,2 %, ОАО "Кричевцементношифер" – 107,5 %, ОАО "Красносельскстройматериалы" – 114,9 %. Суммарная прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг составила плюс 39,5 млн рублей, рентабельность продаж – плюс 4,1%. В структуру Управляющей компании холдинга входит Научно-техническое управление, функции которого в том числе – внедрение новых знаний, компетенций, обмен опытом, распространение европейского опыта и подходов на предприятиях, налаживание коммуникаций с вузами и НИИ.

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