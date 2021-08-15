Белорусская вакцина от COVID-19 будет переноситься достаточно легко - Горбунов

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская вакцина от COVID-19 будет переноситься достаточно легко, заявил корреспонденту БЕЛТА директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов.

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"В целом инактивированные вакцины переносятся неплохо. Хуже организмом переносятся живые, или аттенуированные, вакцины, которые изготовляют на основе ослабленных штаммов микроорганизма. В нашем случае побочные эффекты также не исключены, могут быть аллергические реакции, какие-то неспецифические симптомы: утомляемость, слабость и др. У некоторых людей даже на обычные пищевые продукты может быть индивидуальная непереносимость. Однако подавляющему числу людей инактивированные вакцины подходят без проблем", - рассказал Владимир Горбунов.По его словам, преимущество инактивированной цельновирионной вакцины (именно этого типа будет разрабатываемая белорусская вакцина от COVID-19) в том, что она содержит почти весь спектр антигенов вируса. "Мы и многие другие исследователи посчитали, что инактивация химическим способом наиболее надежна, проста и эффективна. Кроме того, в вакцину добавляется стандартный адъювант - вещество, усиливающее иммунный ответ в организме", - отметил директор центра."Мы решили пойти по пути известной технологии. В нынешних условиях нет времени заниматься с нуля разработкой более серьезных технологий. А эту вакцину можно получить достаточно быстро, причем с высокой надежностью и эффективностью", - сказал директор центра.Задача осложняется тем, что в Беларуси в настоящий момент нет большого опыта разработки и производства вакцин для людей. Хотя в ветеринарии представлен широкий спектр вакцин отечественного производства. "Но там несколько другие технологии и требования по безопасности, поэтому нельзя полностью перенести ветеринарный опыт на вакцины для людей", - добавил Владимир Горбунов.С учетом изменчивости коронавируса состав вакцин, как предполагают ученые, придется ежегодно изменять. Многие вакцины, в частности против гриппа, каждый год имеют разный состав. За этим следит ряд организаций, контролирует процесс Всемирная организация здравоохранения. Причем бывает так, что в разных полушариях применяются вакцины разного состава в зависимости от того, какие штаммы вируса там циркулируют. Что касается коронавируса, ситуация, видимо, будет та же, заметил директор РНПЦ.Технология уже создана в лабораторных условиях. Сейчас ученые занимаются ее передачей на опытно-промышленную стадию, после чего ожидается промышленная. "Сначала мы получили вакцину в лабораторных условиях в микроколичествах (это десятки доз), чтобы изучить, отработать технологию. Для проведения дальнейших клинических испытаний на животных необходима опытно-промышленная партия, это планируется реализовать на базе предприятия "БелВитунифарм", где с этой целью модернизируют этаж. Эта же партия пройдет первую и вторую фазы клинических испытаний на добровольцах", - сказал директор центра.Опытно-промышленное производство предполагает создание тысяч доз. Эти препараты уже могут использоваться в клинической практике. Однако поскольку и этих мощностей будет недостаточно, предполагается промышленная стадия, где возможно наладить производство десятков и сотен тысяч, а может, и миллионов доз в достаточно короткое время. Вывод в гражданский оборот, то есть широкое применение вакцины среди населения, предполагается в 2023 году.Масштабирование производства - достаточно трудная задача, возможно, даже сложнее, чем разработка вакцины, считает Владимир Горбунов. "Сложность возникает не только у нас, такие вопросы у всех разработчиков и производителей. Сейчас мы пытаемся сопрячь нашу лабораторную микротехнологию с той, которая будет использоваться в производстве опытно-промышленной и промышленной партий. Одно дело - произвести десять доз в пробирке, другое - десять тысяч. Это совершенно другое оборудование, условия и т.д.", - сказал он.Директор центра отметил, что предстоит пройти аккредитацию по стандартам GMP и другим международным стандартам. "Обязательно должны добиться, чтобы технология соответствовала всем требованиям по безопасности, сертификации производства и т.д. Проводится большая работа, чтобы производство было на уровне мировых стандартов", - заключил Владимир Горбунов.-0-