3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская вакцина против COVID-19 пройдет весь объем испытаний, необходимых для ее экспорта, сообщила журналистам начальник отдела науки Минздрава Маргарита Досина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первую очередь мы должны защитить наших граждан. Если это будет обеспечено, никто не запрещает выходить и на экспорт. Мы будем проводить тот объем доклинических и клинических испытаний, который позволит выйти на экспорт", - сказала Маргарита Досина.

На сегодня получен прототип вакцины, отработаны существующие на территории Беларуси штаммы коронавируса. На данном этапе прежде чем переходить к опытно-промышленному производству, уже проверяется ее предварительная эффективность. "По планам к концу 2023 года уже должна выйти в обиход", - добавила начальник отдела.

Она пояснила, что производственный процесс состоит из нескольких этапов. Первый заключается в модернизации восьмого этажа существующего производства на "БелВитунифарме". Далее после производства там опытно-промышленной партии будет построен производственный участок для больших объемов отечественной вакцины. "Параллельно идет большой научный проект. Благодаря ему мы сможем провести в полном объеме доклинические, клинические исследования и зарегистрировать нашу вакцину", - сказала Маргарита Досина.

Производство опытно-промышленной партии планируется к концу июня следующего года, а далее последует следующий этап, обязательный для регистрации, - проведение доклинических исследований. Это позволит проверить безопасность и эффективность полученной вакцины.

По словам начальника отдела, само направление очень необходимо стране. Это позволит сформировать научную школу. В случае аналогичной ситуации, которая сложилась сейчас с коронавирусом, ученые Беларуси смогут быстро и эффективно отреагировать на новые вызовы.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях ОАО "БелВитунифарм". Данный инвестпроект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства). Производственная база ОАО "БелВитунифарм" определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.

Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии наук организациями. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины.

Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.-0-