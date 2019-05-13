Белорусская железная дорога с 4 по 9 мая перевезла более 1,3 млн пассажиров

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 млн пассажиров перевезла Белорусская железная дорога в период майских праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"С 4 по 9 мая поездами с нумерованными местами Белорусская железная дорога перевезла порядка 352 тыс. пассажиров. Из них поездами межрегиональных линий эконом- и бизнес-класса - почти 197 тыс., поездами региональных линий бизнес-класса - 26,5 тыс., поездами международных линий - 128,5 тыс человек. Услугами поездов региональных линий экономкласса и городских линий воспользовались более 1 млн пассажиров", - сообщили в БЖД. Максимальный пассажиропоток наблюдался 4 и 9 мая.

Наиболее востребованными у населения были поезда, курсирующие между Минском и областными центрами. В частности, особым спросом пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса для проезда между Минском и Гомелем, а также Минском и Брестом. Так, с 4 по 9 мая из Минска в Гомель и обратно этими поездами было перевезено почти 20 тыс. пассажиров, из Минска в Брест и в обратном направлении - более 13 тыс. человек.

Почти 45 тыс. пассажиров в праздничные дни совершили путешествие поездами формирования Белорусской железной дороги в сообщении Беларусь - Россия - Беларусь, в сообщении Беларусь - Украина - Беларусь - 8,5 тыс. пассажиров, в сообщении Литва - Беларусь - Литва - 4,5 тыс. человек.-0-