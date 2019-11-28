Белорусские адвокаты 29 ноября проведут бесплатные консультации для малоимущих

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Беларуси проведут бесплатные консультации для малоимущих граждан 29 ноября. Акция приурочена ко Дню юриста, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.

Бесплатно консультировать будут во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.

Подобные мероприятия по решению совета БРКА проводятся в стране регулярно. В частности, бесплатные юридические консультации для малоимущих в этом году адвокаты провели 15 марта - по случаю Дня Конституции Беларуси, 26 июня - Дня образования адвокатуры, 1 октября - Дня пожилых людей.-0-