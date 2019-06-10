Белорусские адвокаты готовы оказать юридическую помощь иностранцам - Чайчиц

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Беларуси готовы оказать юридическую помощь иностранцам, в том числе на языке доверителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

Многие белорусские адвокаты имеют опыт работы в различных международных организациях. Практически в каждой юридической консультации работают специалисты, свободно владеющие иностранными языками. Они смогут помочь гражданам, говорящим, в частности, на английском, немецком, французском, итальянском, испанском и польском языках.

"Гости нашей страны должны знать, что Беларусь - правовое государство, и мы готовы защищать их интересы в случае возникновения любых правовых проблем", - сказал председатель БРКА. Он подчеркнул, что адвокаты окажут профессиональную юридическую помощь иностранцам по любым правовым вопросам на территории Беларуси в соответствии с действующим законодательством.

В случае необходимости обратиться к адвокатам смогут иностранцы, которые приедут в Беларусь на II Европейские игры. "На мой взгляд, это подчеркнет гостеприимство Беларуси, ее желание обеспечить комфорт и безопасность своих гостей", - сказал Виктор Чайчиц.

Данная информация с контактами адвокатов уже предоставлена в Дирекцию II Европейских игр 2019 года.-0-