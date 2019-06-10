Белорусские адвокаты готовы оказать юридическую помощь иностранцам - Чайчиц

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адвокаты Беларуси готовы оказать юридическую помощь иностранцам, в том числе на языке доверителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.
Многие белорусские адвокаты имеют опыт работы в различных международных организациях. Практически в каждой юридической консультации работают специалисты, свободно владеющие иностранными языками. Они смогут помочь гражданам, говорящим, в частности, на английском, немецком, французском, итальянском, испанском и польском языках.
"Гости нашей страны должны знать, что Беларусь - правовое государство, и мы готовы защищать их интересы в случае возникновения любых правовых проблем", - сказал председатель БРКА. Он подчеркнул, что адвокаты окажут профессиональную юридическую помощь иностранцам по любым правовым вопросам на территории Беларуси в соответствии с действующим законодательством.
В случае необходимости обратиться к адвокатам смогут иностранцы, которые приедут в Беларусь на II Европейские игры. "На мой взгляд, это подчеркнет гостеприимство Беларуси, ее желание обеспечить комфорт и безопасность своих гостей", - сказал Виктор Чайчиц.
Данная информация с контактами адвокатов уже предоставлена в Дирекцию II Европейских игр 2019 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3568 BYN
|2.357 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0925 BYN
|2.085 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.217 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN