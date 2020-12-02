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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты проведут 4 декабря бесплатные консультации для малоимущих граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов (БРКА).
Акция, приуроченная ко Дню юриста, пройдет во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.
Список юридических консультаций по регионам с указанием контактных данных можно найти на сайте БРКА.-0-