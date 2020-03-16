Белорусские адвокаты выиграли спор по возмещению чешской стороной ущерба Заводу газетной бумаги

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские адвокаты выиграли два международных дела по возмещению ущерба белорусским предприятиям, в том числе Заводу газетной бумаги (Шклов), сообщили БЕЛТА в Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА).

Сумма, вокруг которой велся спор между заводом и известной чешской компанией Papcel, составляет 10350000 евро. Инвестпроект предполагает создание производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов производительностью 30 тыс. т в год в Шклове. Однако его реализация затянулась, а часть оборудования оказалась неподходящей. Начались судебные тяжбы с чешской компанией. Не помогло и наличие банковской гарантии. До недавнего времени вопрос не удавалось урегулировать из-за действий с чешской стороны. Ситуация была взята на контроль Президентом и правительством.

Еще в сентябре 2017 года Завод газетной бумаги подал через ОАО "АСБ Беларусбанк" требование к АО "Коммерцбанк" (филиал в Праге) требование об уплате денег по банковской гарантии в связи с ненадлежащим исполнением компанией Papcel договора. Однако на протяжении почти трех лет платеж последовательно блокировался чешским подрядчиком, который при поддержке ведущих чешских и австрийских юридических фирм обратился в Венский международный арбитражный центр (VIAC) с иском об оспаривании требования завода и воспользовался активным протекционистском вмешательством чешских судебных и правоохранительных органов в этот сугубо хозяйственный спор.

Квалифицированную помощь белорусскому государственному предприятию по выходу из этой крайне затруднительной ситуации оказало одно из адвокатских бюро в Минске. При этом адвокаты Алексей Анищенко, Кирилл Лаптев, помощники адвокатов Валерия Дубешко, Екатерина Гошко не только успешно представляли интересы завода в арбитраже в Вене, но и в целом координировали юридическую защиту предприятия. Они занимались в том числе поиском, привлечением и организацией работы юридических консультантов в Австрии и Чехии, взаимодействовали с концерном "Беллесбумпром", Беларусбанком, МИДом, посольством Беларуси в Чехии, другими ведомствами и организациями.

"В результате, помимо положительного арбитражного решения в Австрии, были последовательно отменены в Чехии один судебный и три полицейских запрета, прекращено уголовное расследование в отношении завода и его должностных лиц по надуманному обвинению в злостном мошенничестве", - отметили в БРКА. Адвокаты с руководством завода и представителем Беларусбанка провели переговоры с Коммерцбанком во Франкфурте и в конечном итоге преодолели разного рода бюрократические препоны и проволочки, которые были со стороны банка, не заинтересованного в платеже.

В результате 11 марта деньги в полном объеме поступили на счет завода.

Другое дело в международном коммерческом арбитраже в Вене касалось защиты ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". Интересы предприятия защищало то же адвокатское бюро. Спор на сумму более $1 млн возник из-за поставки некачественного оборудования, которое не обладало параметрами, установленными договором и планом модернизации. В этом случае помощь белорусских адвокатов не только оказалась продуктивной (дело было полностью выиграно), но и в конечном итоге вообще ничего не стоила белорусскому предприятию. Все расходы на юридическую помощь впоследствии взысканы с противной стороны при исполнении арбитражного решения в иностранном государстве.-0-