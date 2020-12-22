22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские агрометеорологи не ожидают опасных для озимых погодных явлений в ближайшее время, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во второй декаде декабря агрометеорологические условия для зимующих культур складывались удовлетворительно. На большей части территории Беларуси снег отсутствует, в восточных и центральных районах страны на полях отмечается незначительный снежный покров. Температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур и корневой шейки многолетних трав выше оптимальных значений.

"В ближайшее время агрометеорологическая обстановка существенно не изменится, при этом опасных агрометеорологических явлений для озимых посевов не ожидается", - рассказали в Белгидромете.-0-