14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские археологи продолжат исследовать древние поселения эпохи палеолита, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

В белорусской археологии есть несколько направлений в соответствии с различными историческими периодами. "Мы исследуем археологические памятники, начиная от эпохи палеолита, - сказал Вадим Лакиза. - Например, проводились работы в Новоселках Ветковского района Гомельской области, были найдены интересные артефакты, подтверждающие, что этот памятник относится именно к эпохе верхнего палеолита. А исследования в Ивановском районе Брестской области показали, что заселение территории Беларуси произошло гораздо раньше, чем считалось прежде. Предполагается, что возраст выявленных артефактов может составлять до 250 тыс. лет. В прошлом году была конференция, на которой собрались представители 16 стран. Зарубежные специалисты посмотрели эти артефакты. Для нас было важно, чтобы они подтвердили нашу гипотезу. Работа ведется, это только начало исследований. В дальнейшем планируется расширение раскопок, чтобы найти новые артефакты и получить новые источники информации".

Находки археологов анализируются и используются в качестве материала для научных концепций. В частности, в первом полугодии 2019 года вышло второе издание двухтомника "Славяне на территории Беларуси в догосударственный период". В нем представлены новые археологические памятники ранних славян (с IV века), которые выявлены в южной части Беларуси, и рассказывается о славянских поселениях конца IV-V века и VI - начала VII века. Особое внимание в книге уделяется значимому археологическому памятнику того времени около деревни Кордон Шумилинского района Витебской области, который исследуется с 2016 года.

"До сих пор бытует мысль, что славяне активно начинают осваивать территорию Беларуси только где-то с конца IX века, а основное население составляли балты. Это неправда. Взаимодействие славян с местным населением начало развиваться раньше. Именно тогда, в эпоху Великого переселения народов (IV-VII века), сформировался основной костяк восточного славянства", - подчеркнула заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси Института истории НАН Ольга Левко.-0-