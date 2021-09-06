Белорусские архитекторы создали спорткомплекс, который попал в финал MIPIM Awards 2021 в Каннах

Уже завтра в Каннах начнется крупнейший международный симпозиум в области коммерческой недвижимости и городского развития MIPIM. В рамках выставки пройдет премия MIPIM Awards 2021, на которой ежегодно награждаются лучшие архитектурные и строительные объекты со всего мира. На главный приз претендует проект олимпийского спортивного комплекса, созданный белорусскими инженерами-проектировщиками и архитекторами компании ООО "РЕМ ПРО". Спортивное сооружение попало в четверку финалистов в номинации "Лучшая культурно-спортивная инфраструктура".

Олимпийский спортивный комплекс построен в небольшом латвийском городе Резекне. Свои двери для посетителей объект открыл в 2020 году.

От идеи до реализации прошло почти 10 лет, что не удивительно для сооружений, когда-либо номинированных на эту премию. Это всегда амбициозные, технически сложные и неординарные здания, на проектирование и строительство которых уходят иногда даже десятилетия. В разные годы финалистами MIPIM Awards становились такие проекты, как небоскреб Burj Khalifa в Дубае – самое высотное здание в мире, Музей будущего Сантьяго Калатравы в Рио-де-Жанейро, Национальный музей Катара в Дохе, "Зеленое сердце" Marina One в Сингапуре и многие другие.

Олимпийский спортивный комплекс в Резекне имеет площадь более 57 тысяч кв. м. В его состав входит 4 крупных объекта. Это футбольное поле с трибунами, отель Restart, открытый плавательный бассейн и многофункциональное здание арены. Внутри центра есть ледовая арена для занятий зимними видами спорта, а также универсальная спортивная площадка для игры в волейбол, гандбол и баскетбол, тренажерный зал, зал для занятий групповыми фитнес-тренировками, SPA-зона.

Сегодня спортивный комплекс является одним из самых крупных и современных в Латгалии, а также в Латвии. Это важный объект в развитии всего региона с добавленной архитектурной ценностью и инновациями с точки зрения используемых технологий и материалов. В 2020 году центр был отмечен премией "Приз года латвийского строительства".

"Центр открыт для всех желающих. Там могут заниматься как просто любители здорового образа жизни, так и профессиональные спортсмены из разных стран мира, готовящиеся к спортивным соревнованиям:

Олимпийским играм, чемпионатам мира и пр. При разработке проекта много внимания уделялось созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В центре созданы специально оборудованные раздевалки, душевые, уборные, функционируют лифты, соответствующим образом организовано пространство и на открытых площадках", – говорит Людмила Васильева, технический директор компании ООО "РЕМ ПРО".

Спортивное сооружение интересно своим технологичным подходом к инженерным коммуникациям. Людмила отмечает:

– Важно, чтобы людям было не просто удобно заниматься спортом, но и комфортно. Это вопросы внутреннего климата, вентиляции, акустики, освещения – тут играет роль почти все.

При создании комплекса использовались современные технические решения и технологии BIM-моделирования. Для управления инженерными коммуникациями здания разработана автоматизированная система, которая централизованно управляет всеми инженерными сетями, изменяя и поддерживая различные режимы микроклимата. Работу системы вентиляции арены обеспечивают 8 вентиляционных устройств. В спортивных залах климатическое оборудование автоматически поддерживает необходимую температуру.

"Перед нами стояла не самая простая и типичная задача – создать систему использования остаточной энергии от производства льда на подогрев воды в бассейне. Мы разработали целый технологический раздел по утилизации этой тепловой энергии и достигли своей цели. Энергии также хватает на подогрев воды в здании, плавления ледяной ямы и сушки вентиляционного оборудования. Это хороший пример зеленого подхода к использованию энергии", - говорит руководитель проекта ООО "РЕМ ПРО" Елена Ладыгина.

Такое решение по рекуперации позволяет ежемесячно экономить в среднем 5000 евро, так как нет необходимости загружать тепловые сети города.

Конструкция спортивного комплекса выделяется также своим подходом к использованию дневного света. В потолки встроены прозрачные люки, которые, помимо стеклянных стен, позволяют максимально использовать естественное освещение. Дневной свет проникает так, чтобы не ослеплять спортсменов.

"Для подавления ненужного шума, что особенно важно при проведении спортивных соревнований, в отделке стен использованы фибролитовые плиты, а для потолков – звукоизоляционные и жаропрочные панели", – добавляет Елена.

Внешний облик спортивного комплекса гармонично вплетается в архитектурный ландшафт Резекне. Если рассмотреть объект с воздуха, можно увидеть, что здание арены разделяется на две части узким коридором, стены которого выполнены из стекла. Это своего рода световой колодец, благодаря которому в залы арены проникает так много естественного света. В зоне главного входа находятся массивные зигзагоподобные опоры, которые не только объединяют два главных корпуса в одну объемную архитектурную композицию, но и придают динамику всему зданию. Во внутренней отделке комплекса символично использованы главные цвета эмблемы города Резекне: оранжевый и зеленый.

ООО "РЕМ ПРО" – одна из ведущих компаний в сфере архитектуры, проектирования и управления строительством в Беларуси и странах Балтии. REM PRO основана в 2007 году и представлена на рынке проектирования и строительства в 10 странах мира. В портфолио компании более 1000 успешно реализованных проектов.

Размещение рекламы на БЕЛТА