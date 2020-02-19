Белорусские банки обеспечивают защиту информации клиентов от киберпреступников

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки в достаточной степени обеспечивают защиту информации своих клиентов. Об этом сегодня заявила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич.

"Мы общаемся с банками, в постоянном режиме предлагаем какие-то способы дополнительной защиты информации. На этот счет ведется предметная работа. Хотелось бы отметить, что наши банки в достаточной степени обеспечивают защиту информации. Все новейшие технологии, которые можно использовать, они используют. Именно поэтому можно утверждать, что наши банки надежны в этой области", - сказала Татьяна Рускевич.

Возросшее в прошлом году число случаев вишинга (телефонного мошенничества) было связано с беспечностью людей - Татьяна Рускевич напомнила, что ни в коем случае не следует никому сообщать свои персональные данные и данные, содержащие банковскую тайну. "Когда звонят мошенники и представляются сотрудниками банка, там включается определенная музыка, человек искренне начинает этому доверять. Скажу честно, даже сотрудники банков, которые с этим столкнулись, говорят, что все поставлено потрясающе - спектакль отличный", - добавила она.

"Банкам не нужно знать данные, которые спрашивают мошенники, - ни реквизиты карты, ни дополнительные пароли и какие-либо другие данные. Банк сам в состоянии заблокировать любую транзакцию", - напомнила представительница Нацбанка.

Не следует никому сообщать реквизиты банковской карты. Не стоит и заходить по ссылкам, которые присылают в почте или мессенджере. Чтобы воспользоваться услугами банка, нужно заходить непосредственно на его страницу или в официальное мобильное приложение. "Никому не передавайте в руки свой смартфон, с помощью него можно зарегистрироваться в системе электронных денег и очень быстро вывести средства", - отметила Татьяна Рускевич. Она добавила, что все банки сейчас вместе с присылаемым кодом пишут сообщение о том, что он не должен попасть еще к кому-то кроме клиента.

Начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Нацбанка Сергей Майсейшин рассказал, что зафиксированные в прошлом году инциденты условно можно разделить на два типа - связанные с вредоносным ПО и хищения денег с помощью методов социальной инженерии. Зачастую они пересекаются. "Если в процентном соотношении разделить эти два типа, то количество инцидентов с использованием методов социальной инженерии составляет примерно 80% от общего числа, которое мы фиксируем. Остальное - это вредоносное ПО", - пояснил он.

Сергей Майсейшин

Большинство случаев связано с тем, что граждане доверчивы и недостаточно информированы. Для повышения информированности людей Нацбанком, например, проводится конкурс видеоблогеров, который нацелен на повышение финансовой грамотности. Будет посвящена этому и Неделя финансовой грамотности в марте.

"Сместился вектор атак. Если раньше злоумышленники видели потенциальную жертву для получения денег в банках, то сейчас они поняли, что банки достаточно хорошо защищены. Атаки сместились в сторону граждан и юрлиц", - заметил Сергей Майсейшин. Он добавил, что ссылки на фишинговые сайты распространяются часто через социальные сети и различного рода мессенджеры. В них создаются лжегруппы от имени банка и предлагают перейти по той или иной ссылке. При этом порой очень сложно определить, что это поддельный ресурс.-0-

Фото Максима Гучека

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке