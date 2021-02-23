23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки в 2020 году направили на благотворительность более Br35 млн, сообщили БЕЛТА в Ассоциации белорусских банков (АББ).

Около половины этой суммы было направлено на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть - на поддержку учреждений здравоохранения в условиях непростой эпидситуации. Помощь оказывается также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, средства направляются и на другие социально значимые цели.

"Осознавая свою социальную ответственность, кредитно-финансовые учреждения ежегодно выделяют значительные суммы на благотворительность. При этом дополнительную материальную помощь оказывают также дочерние компании и сотрудники банков своими личными средствами. И эта добрая традиция будет продолжена", - отметил председатель АББ Владимир Драгун.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году для координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 35 банков и организаций. Она является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.-0-