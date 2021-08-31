Белорусские банки в I полугодии более чем в 2 раза увеличили благотворительную помощь

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские банки в первом полугодии 2021 года более чем в 2 раза увеличили благотворительную помощь по сравнению с соответствующим периодом 2020-го, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Ассоциации белорусских банков.

Ассоциация обобщила информацию о размерах спонсорской помощи, оказанной отечественными кредитно-финансовыми учреждениями в первом полугодии 2021 года. Всего на эти цели банки направили около Br40 млн. Это в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, и почти на 15% выше, чем за весь прошлый год.

"Среди приоритетных направлений благотворительности банков по-прежнему развитие физкультуры и спорта (около Br7,2 млн), оказание помощи учреждениям здравоохранения в условиях эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией (более Br6 млн), поддержка образования и культуры (свыше Br3 млн)", - отметил председатель ассоциации Владимир Драгун.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 34 банка и организации. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы (Международного банковского совета). Заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями стран ЕАЭС, Средней Азии и Европы.-0-