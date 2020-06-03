Белорусские депутаты 4 июня рассмотрят в первом чтении законопроект о правах инвалидов

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты рассмотрят 4 июня на заседании проект закона о правах инвалидов и их социальной интеграции, ему предстоит первое чтение. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Как проинформировали в пресс-службе, на первое чтение вынесены также поправки в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования, изменения в закон о гражданстве Беларуси. Во втором чтении депутаты рассмотрят проект об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности.

Кроме того, в повестке заседания - ратификация международных договоров. В их числе соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС и еще ряд документов, направленных на развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества в торговле, образовании, борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщалось, к подготовке проекта закона о правах инвалидов активно подключились представители общественных объединений. Ожидается, что новый закон заменит два существующих - "О социальной защите инвалидов в Беларуси" и "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". Помимо действующих норм, он будет включать нововведения, направленные в большей степени на создание условий полного и независимого вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества.-0-