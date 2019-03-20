Белорусские депутаты готовят к первому чтению поправки в КоАП об онлайн-казино

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Палату представителей внесен проект закона "Об изменении кодексов". Он разработан во исполнение указа от 7 августа 2018 года №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса" и предполагает корректировку Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Парламентарии готовят поправки к первому чтению, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентина Ражанец.

В проекте закона в новой редакции излагается ст. 12.11 КоАП (нарушения законодательства в сфере игорного бизнеса). Ряд составов административных правонарушений (например, организация и проведение запрещенных азартных игр) сохранен. Это обусловлено объективной необходимостью и направлено на защиту прав и законных интересов граждан и государства. "В то же время проектом закона исключаются неактуальные и вводятся новые составы административных правонарушений. Что касается новелл, то речь идет об использовании для организации или проведения азартных игр оборудования, не состоящего на учете в специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса, регистрации в спецсистеме недостоверных сведений о сумме принятых средств, переведенных электронных денег для участия в азартной игре, принятых ставках, выплаченных выигрышах (возвращенных несыгравших ставках), либо сведений, не позволяющих идентифицировать человека, получившего средства (электронные деньги) от организаторов азартных игр", - рассказала Валентина Ражанец.

Не соблюдение запрета по допуску самоограниченных лиц - одно из наиболее распространенных в сфере игорного бизнеса нарушений. Учитывая его характер, общественную опасность и то, что физическим лицам наносится ущерб, в том числе имущественный, предложено закрепить административную ответственность за допуск в казино, онлайн-казино людей, сведения о которых включены в перечень лиц, ограниченных в посещении игорных заведений, а также тех, кто не достиг 21-летнего возраста. За это предполагается штраф в размере до 20 базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5).

"С принятием законопроекта будет обеспечено соблюдение требований указа №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", - подчеркнула депутат.

Указом №305 легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в интернете посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино). Для этого установлены особенности лицензирования и налогообложения этой деятельности, а также определены требования и условия. Это обусловлено необходимостью выстраивания эффективной модели государственного регулирования деятельности в сфере игорного бизнеса, включая деятельность по содержанию онлайн-казино, защиты интересов государства и физических лиц. Кроме того, для минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Введен также запрет для посетителей игорных заведений, виртуальных казино предоставлять другим игрокам деньги для участия в азартной игре.-0-