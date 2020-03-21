Белорусские депутаты готовят поправки об отмене лицензий для психологов

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты готовят к первому чтению поправки в закон об оказании психологической помощи. Проект предусматривает отмену лицензирования для психологов, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Павел Михалюк.

Планируется, что законопроект рассмотрят в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей. Если поправки будут приняты, психологам не нужно будет получать специальные разрешения (лицензии). "Пакет документов, подтверждающих квалификацию у таких специалистов быть должен, но специального лицензирования их деятельности проводиться уже не будет", - сказал депутат. Отмену лицензирования он назвал основной новацией законопроекта. Помимо этого в документе уточняются определение термина "психолог", условия, при которых такие специалисты не допускаются к непосредственному оказанию психологической помощи.

Павел Михалюк пояснил, что закон приводится в соответствие с указом №326 от 2 сентября 2019 года "О совершенствовании лицензирования". Поправки учитывают также недавние изменения в закон об оказании психиатрической помощи.

Как сообщалось, указ №326 направлен на устранение избыточного регулирования в сфере лицензирования и упрощение требований, предъявляемых к лицензиатам. С 1 октября 2019 года отменено лицензирование отдельных видов деятельности: диагностики, профилактики заболеваний и лечения животных, оптовой и розничной торговли мазутом и нефтебитумом, хранения и приема в залог драгоценных металлов и камней, трансляции телевизионных программ и эфирной трансляции звуковых программ и др.-0-