Белорусские депутаты обсудили итоги ВНС с представителями Компартии народов Испании

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоконференция с представителями Коммунистической партии народов Испании прошла сегодня в Палате представителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о последних событиях в Беларуси, в том числе итогах Всебелорусского народного собрания. Испанские коммунисты выразили поддержку белорусам в борьбе с грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны, а также поддержали наш курс на усиление социальной роли государства. Отдельно обсудили социальные гарантии, предоставляемые молодежи. К слову, в Испании безработица среди молодых жителей страны составляет 40%", - рассказал Сергей Клишевич.

Кроме того, представители Коммунистической партии народов Испании дали высокую оценку белорусским подходам в борьбе с пандемией. "Также необходимо отметить, что по итогам дебатов 9 июля 2020 года в Европарламенте, представитель Коммунистической партии Испании Ману Пинеда был единственным, кто не поддержал введение санкций в отношении Беларуси", - добавил парламентарий.

Коммунистическая партия народов Испании (РСРЕ) - четвертая по размеру политическая партия Испании.-0-

Фото Сергея Клишевича