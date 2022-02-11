Белорусские депутаты обсуждают с зарубежными коллегами создание трибунала по Польше

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты обсуждают с зарубежными коллегами возможность создания международного трибунала для расследования массовых убийств на польской границе. Об этом рассказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы видим казус Чечко: международные структуры уже бы давно ухватились и разбирались - не будут. А чего мы смотрим в ту сторону? Нужно создать свой трибунал. Пусть в этот трибунал войдут представители белорусского гражданского общества либо судейского, российского, стран, из которых ехали эти бедные люди: Ирака, Турции, Сирии, других. Учредить трибунал и разбираться с этим", - cказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук..

Он предложил белорусским депутатам изучить возможность учреждения подобной "наднациональной, межнациональной структуры, которая бы расследовала те преступления, за которые не хочет браться европейская юстиция".

"Я тогда открою секрет: ваше предложение уже обсуждается в парламенте. И не просто на уровне обсуждения - идут активные консультации с депутатами разных стран. И эта инициатива нашла поддержку не только в России, чтобы вы понимали. Мы должны с учетом того, что международное право не работает, документировать преступления, которые совершились в Польше, Одессе, Ираке, Сирии, Афганистане. Куча преступлений", - ответил депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.

Как сообщалось, 10 февраля центр "Системная правозащита" провел пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко. Он подробно рассказал о массовых расстрелах и поделился информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.

Эмиль Чечко проходит свидетелем в уголовном деле о гибели мигрантов на белорусско-польской границе, возбужденном Следственным комитетом Беларуси. Польский гражданин при посредничестве правозащитного центра находится в процессе получения статуса беженца в Беларуси. Эмиль Чечко подал иск "О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши" прокурору международного уголовного суда в Гааге (исковое заявление принято к рассмотрению). С его слов он лично (под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши) принял участие в расстреле беженцев, среди которых были женщины и дети.-0-