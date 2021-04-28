Белорусские депутаты принимают участие в Глобальной конференции молодых парламентариев по COVID-19

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей в виртуальном формате принимают участие в VII Глобальной конференции молодых парламентариев Межпарламентского союза на тему "Восстановление после COVID-19: подход, учитывающий интересы молодежи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия COVID-19 затронула весь мир и различные слои населения, в том числе молодежь. Это, конечно же, вопросы образования, здравоохранения, трудоустройства. И очень важно, что в данной конференции принимают участие депутаты различных поколений. И мы будем обмениваться мнениями с учетом своего опыта", - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Александр Шипуло.

Парламентарий отметил, что молодежь активно включилась в борьбу с COVID-19. "Вместе с тем хотелось бы, чтобы молодежь не злоупотребляла своей смелостью и обязательно использовала средства индивидуальной защиты. Это очень важно. Потому что, когда ты молодой, тебе кажется, что у тебя хороший иммунитет, но бывают разные случаи. И здесь молодежь тоже должна чувствовать защиту и поддержку со стороны общества", - подчеркнул он.

Как добавила член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Мария Василевич, конференция Межпарламентского союза - уникальная площадка для молодых парламентариев. "Это возможность обменяться мнениями, выстроить какую-то общую стратегию для развития и поддержки молодых людей в своих странах и в общем на мировой площадке, - сказала депутат. - Действительно, пандемия повлекла за собой множество вопросов и проблем. И это касается не только системы здравоохранения. Это и вопросы насилия в семье, потери места работы и, безусловно, молодежь, которая еще имеет мало опыта на рынке труда, находится в таком уязвимом положении и ей необходима поддержка со стороны государства и общественности. Как раз на данной конференции поднимутся эти вопросы".

Парламентарий подчеркнула, что в Беларуси достаточно молодежных организаций, которые направлены на то, чтобы поддержать молодежь в различных ситуациях. "Уверена, что и сейчас в условиях пандемии и тех проблем, которые она повлекла за собой, данные организации не останутся в стороне, будут выступать на стороне молодых людей и защищать их интересы", - заключила она.-0-