Белорусские депутаты приняли участие в консультациях регионального офиса Детского фонда ООН

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня депутаты Палаты представителей приняли участие в консультациях регионального офиса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Европы и Центральной Азии "Парламентарии для детей" в режиме видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь давно сотрудничает с ЮНИСЕФ. Основное направление - это защита детей: именно на законодательном уровне защитить их права и как парламентарии работают в этом направлении, - рассказал член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Игорь Тавтын. - Надо сказать, что Молодежный парламент при Национальном собрании активно участвует в законотворческой деятельности. Сегодня это молодежь, а завтра - уже взрослые люди, которые будут строить будущее Республики Беларусь. И именно на них тоже направлена эта работа".

Региональные онлайн-консультации "Парламентарии для детей" организованы региональным офисом ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии с целью укрепления и расширения существующего партнерства с членами национальных и международных парламентских ассамблей в регионе, а также содействия обмену передовым опытом в вопросах защиты прав детей.

"Дети - это та часть населения, которая еще не до конца осознает то, что ей навязывают, принуждают что-то сделать. Поэтому защищать детей нужно и от гаджетов в первую очередь, и от того, что сегодня выкладывается в интернет. И даже от посягательств на независимость Республики Беларусь нужно защитить подрастающее поколение, показывать им правильное направление сегодняшней деятельности нашей республики", - добавил депутат.-0-