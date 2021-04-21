Белорусские депутаты приняли участие в межпарламентском диалоге о гендерных аспектах после COVID-19

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли участие в межпарламентском диалоге по гендерно-чувствительному восстановлению после COVID-19 "Парламенты, учитывающие гендерные аспекты, и правовые реформы, учитывающие гендерные аспекты", передает корреспондент БЕЛТА.

"Виртуальная дискуссия состоит из трех встреч, на каждой из которых освещается определенная тема. Первая посвящена расширению экономических прав и возможностей женщин, вторая - насилию в отношении женщин и девочек. Сегодняшняя тема затрагивает такой аспект, как стимулирование гендерно-чувствительных действий в работе парламента. Все эти темы обусловлены воздействием пандемии. Мы прекрасно понимаем, что мировая ситуация с заболеваемостью коронавирусом ударила по всем сферам жизнедеятельности. Наиболее уязвимыми оказались женщины, и перед парламентариями стоит задача защитить пострадавших женщин", - рассказала депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Марина Шкроб.

"Существуют отрасли, которые наиболее пострадали, и в них работают именно женщины. Например, сфера обслуживания. Вторая чувствительная часть - медицина, где тоже в основном трудятся женщины, - подчеркнула спикер. - Для нас это менее актуально, чем для других стран. Но мы участвуем в этой дискуссии, потому что не можем себя отделять от мировых тенденций и должны думать, насколько защищены наши женщины. В Беларуси законодательно женщина абсолютно защищена, поэтому нам следует поработать в области практики применения".

Во время сегодняшней встречи обсуждался ряд вопросов, связанных с воздействием COVID-19 на продвижение гендерного равенства, состоялся обмен опытом и передовой практикой, определены законодательные и иные меры, необходимые для восстановления после эпидемии.

По итогам трех встреч стратегического межпарламентского диалога будет выпущено руководство структуры "OОН - женщины / МПС" для парламентариев по обеспечению гендерного равенства в законодательстве. Цель справочника - помочь парламентариям во всем мире задуматься о важности отмены существующих дискриминационных законов, определить практические подходы к введению более эффективных и равных средств правовой защиты для мужчин и женщин, помочь парламентариям определить отправные точки и передовые практические подходы к продвижению значимой и своевременной реформы законодательства в поддержку гендерного равенства.-0-