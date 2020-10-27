Белорусские депутаты рассмотрят 28 октября во втором чтении поправки в пенсионные законы

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва состоится 28 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта". Во втором чтении - "Об изменении кодексов" (по вопросам обжалования в суд мер взыскания), "Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения и государственного социального страхования", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гидрометеорологической деятельности", "Об изменении законов по вопросам перевозки опасных грузов и промышленной безопасности".

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров. В частности, будет представлен протокол о внесении изменения в Соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции от 15 марта 2011 года, а также протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года.

Кроме того, в Овальном зале будет представлен протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Беларуси и России о реализации Программы военно-технического сотрудничества до 2020 года от 25 декабря 2013 года, а также предусмотрена ратификация Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства.-0-