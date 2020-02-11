Белорусские десантники прибывают на учение в Псковскую область

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11 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси пройдет в Псковской области с 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны РФ. "Уже сегодня ожидается прибытие белорусской делегации для участия в учении, после чего будет сформировано сводное подразделение десантников двух стран, которое в течение недели проведет боевое слаживание", - говорится в сообщении. Всего в учении будет задействовано более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил спецопераций Беларуси, дислоцированного в Бресте. Кроме того, в учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8, а также 4 самолета Ил-76.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!