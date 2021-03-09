Белорусские десантники примут участие в батальонном учении в России

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие усиленной десантно-штурмовой роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вылетели в Ульяновск (Российская Федерация) для участия в батальонном тактическом учении. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

"Учение пройдет в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и России на 2021 год с 9 по 20 марта на полигоне Поливно под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил Российской Федерации. Будут отработаны подготовка и ведение миротворческих действий совместным подразделением Вооруженных Сил России и Беларуси в составе коллективных миротворческих сил", - рассказали в ведомстве.

Планируются поисковые действия с использованием вертолетов, высадка мобильного резерва посадочным способом и десантирование "по-штурмовому".

Участие в этом мероприятии позволит установить единые взгляды на методику подготовки и проведения совместных учений, определить наиболее эффективные и целесообразные методы работы командиров и подразделений, а также обменяться опытом при выполнении задач и участии в совместных специальных действиях.-0-