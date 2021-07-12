12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские детские кардиохирурги провели пять сложнейших операций у пациентов с редкими патологиями, сообщил журналистам директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Пять пациентов со сложнейшими врожденными пороками сердца и сосудов, в том числе с аномалией Эбштейна, прибыли в центр из всех регионов Беларуси. Операции прошли при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира профессора Афксендиоса Калангоса, президента Фонда Калангоса (Швейцария).

"Приезд профессора во второй раз к нам был запланирован, потому что у него очень большой опыт в лечении аномалии Эбштейна. В прошлый раз перед отъездом он прооперировал маленького ребенка, который чувствует себя неплохо. Мы подготовили достаточно редких сложных пациентов, в том числе с аномалией Эбштейна, и ждали его второго приезда. К сожалению, из-за карантина этот приезд произошел только через полтора года. Но опыт профессора при лечении редких патологий сложно переоценить, и мы приглашаем его к нам на самые редкие, самые сложные случаи. Он, к счастью, соглашается. И в этот раз приехал нам помочь", - сказал Константин Дроздовский.

Одна из пациенток с аномалией Эбштейна, достаточно редкой и тяжелой патологией, наблюдается в центре практически с рождения. "Но в этом случае была возможность дать ей подрасти и подойти к операции в оптимальном состоянии, то есть в 15 лет, когда ткань, створки клапана наиболее прочные и результат операции наиболее предсказуем", - пояснил директор центра. Операция была выполнена по достаточно уникальной технологии. Сейчас клапан восстановлен полностью. Если до операции у подростка была недостаточность третьей степени, но после вмешательства этой недостаточности нет, клапан функционирует хорошо.

Среди прооперированных пациентов был и вовсе уникальный случай. "Кроме аномалии Эбштейна, пациентов с которой мы оперируем в этот приезд и которая сама по себе очень редкая патология и не все центры Европы и США оперируют таких пациентов, мы столкнулись с одним редчайшим случаем - торакоабдоминальной аневризмой брюшной аорты. Мы наблюдаем ребенка уже четыре года, сейчас ему 11 лет. Полтора года назад мы его консультировали с профессором, планировали оперировать и, наконец, вчера эту операцию сделали", - сказал Константин Дроздовский.

По его словам, операция была тяжелейшая, технически очень сложная, с возможными осложнениями. Однако врачам удалось выполнить ее успешно, ребенок поправляется. Директор центра заметил, что профессор Калангос никогда не видел подобной патологии в столь раннем возрасте. Более того, описания таких случаев не встречались и в мировой литературе.

Мальчик попал в поле зрения детских кардиохирургов четыре года назад после перенесенной инфекции. Торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты чаще встречается у взрослых пациентов и, как правило, возникает после инфекционного заболевания: инфекция поражает стенки аорты, она разрывается и формируется аневризма.

"После того как мы попытались найти помощь за рубежом (обращались в большое количество центров Европы, США), к сожалению, отовсюду пришел отрицательный ответ, никто не решился взяться за операцию у такого ребенка. Поэтому мы решились провести ее сами под руководством профессора Калангоса. Но эта патология как бомба - она может взорваться в любой момент. Об этом мы разговаривали с родителями, профессор объяснял им все риски. Приняли решение проводить оперативное вмешательство, и, слава богу, оно прошло хорошо", - отметил Константин Дроздовский.

Он добавил, что операция сопряжена с высоким риском послеоперационных неврологических осложнений. "Очень важно сохранить абсолютно все артерии, которые отходят от этого места, чтобы дать возможность пациенту, в данном случае ребенку, жить полноценной жизнью, - сказал директор центра. - Ранний результат операции очень хороший, мы видим хорошую функцию биологического протеза, которым заместили часть аорты у ребенка. У него хорошее давление на нижних конечностях, а о неврологии будем судить позже".

Афксендиос Калангос - заведующий отделением детской и врожденной сердечно-сосудистой хирургии в больнице Митера в Афинах и профессор детской сердечно-сосудистой хирургии в университетской больнице Коч в Стамбуле. Он также изобрел методику биоразлагаемой аннулопластики, используемой для восстановления митрального и трикуспидального клапанов у детей.-0-