Белорусские дипломаты отмечают День Победы традиционными мероприятиями и оригинальными акциями в соцсетях

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дипломаты широко отмечают День Победы, принимая участие как в традиционных памятных мероприятиях, так и в различных акциях в соцсетях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Белорусские дипломаты в Австрии, Болгарии, Германии, Израиле, Кыргызстане, Латвии, Литве, Польше, Сербии, Словакии, Узбекистане, Франции и других странах возложили венки к памятникам, мемориалам и монументам Победы, благоустроили воинские захоронения советских воинов, в том числе на Брудновском кладбище Варшавы, поздравили ветеранов с праздником, вручили памятные подарки.

Акция в память о сотрудниках внешнеполитического ведомства БССР, принимавших участие в войне, организована на сайте МИД. Здесь размещена Книга памяти, сотрудники МИД рассказывают о судьбах и запомнившихся историях дипломатов поколения Второй мировой войны.

Посольство Беларуси во Франции совместно с российскими коллегами подготовили видеоконцерт, который будет доступен с 16.00 (по парижскому времени) 9 мая. Ссылка будет размещена на странице посольства в Facebook. Самый пожилой участник виртуального концерта - белорус, ветеран Великой Отечественной войны Лев Семенович Шейкман.

Культурно-просветительское объединение белорусов в Иордании при поддержке посольства нашей страны в Сирии создало тематическую страницу в Facebook "І сцерці памяць час ніколі не павінен: чытаем па-беларуску". Белорусам, постоянно проживающим за рубежом, предложено записать видео прочтения стихотворений на военную тематику на белорусском языке. В акции уже приняли участие наши соотечественники из Иордании, Италии, Латвии, ОАЭ, США, Турции, Украины, Эстонии и других стран.

Постпредство Беларуси при ООН совместно с партнерами по СНГ делятся в своих аккаунтах в соцсетях памятными и интересными фактами о вкладе своих стран в общее дело Победы.

Постоянные представительства Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подтвердили единство и незыблемость подходов к Дню Победы в совместном заявлении. "Чествование героев, выковавших Победу на полях сражений и на трудовом фронте в годы минувшей войны, - это общий вклад в сохранение исторической памяти о подвиге наших народов и той цене, которую мы все заплатили за мир и прогресс. Уроки той страшной войны должны оставаться для всего прогрессивного человечества моральным ориентиром и движущей силой", - говорится в заявлении.-0-