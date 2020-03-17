17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские дипломаты ожидают разъяснений от МИД РФ по вопросу транзита через Москву возвращающихся домой белорусов. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России Александр Суворов, передает корреспондент БЕЛТА.

В постановлении правительства РФ, которым с 00.00 18 марта запрещается въезд иностранцев на территорию России, в том числе граждан Беларуси, есть оговорка, что российская сторона не будет препятствовать транзиту иностранных авиапассажиров через свою территорию. Однако детали этого механизма пока не известны. "Ожидаем официальную информацию сегодня до конца дня от Министерства иностранных дел России, которое согласовывает ее с пограничной службой ФСБ РФ", - сказал Александр Суворов.-0-