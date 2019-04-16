Белорусские дипломаты приняли участие в мероприятиях к годовщине освобождения концлагерей в ФРГ

16 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Представители посольства Беларуси в ФРГ и генерального консульства в Мюнхене приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения концентрационных лагерей на территории Германии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Германии.

Отмечена годовщина освобождения концлагерей Равенсбрюк, Заксенхаузен, Бухенвальд, Миттельбау-Дора, Гарделеген и Флоссенбюрг. На мероприятиях почтили память их жертв, а также погибших при их освобождении советских воинов и военнослужащих армий союзников.

К участникам памятного мероприятия у монумента павшим советским воинам в Фюрстенберге, где располагался концентрационный лагерь Равенсбрюк, обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко. Он подчеркнул, что преступления национал-социализма навсегда останутся глубокой раной в истории Европы. Посол акцентировал внимание на вкладе народов бывшего Советского Союза, включая белорусов, в Великую Победу над фашизмом.

Глава дипломатической миссии также возложил венки к памятным доскам от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко, установленных в память о жертвах концентрационных лагерей Равенсбрюк и Заксенхаузен.-0-

Фото посольства Беларуси в ФРГ