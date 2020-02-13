Белорусские дипломаты приняли участие в церемонии по случаю 75-летия освобождения Будапешта

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители посольства Беларуси в Венгрии приняли участие в церемонии по случаю 75-летия освобождения Будапешта, которая состоялась на кладбище Керепеши - крупнейшем месте захоронения советских солдат на территории Венгрии. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

Освобождение венгерской столицы было завершающей частью крупнейшей Будапештской стратегической наступательной операции, которая длилась 108 дней. Во время операции погибли около 80 тыс. советских солдат, более 240 тыс. были ранены.

Посол Александр Пономарев возложил на кладбище венок и вместе с представителями дипмиссии России, общественных организаций ветеранов и антифашистов, а также Министерства обороны Венгрии почтил память советских воинов, погибших в битве за Будапешт.

"Ранее земля с кладбища Керепеши была передана в минский храм-памятник в честь Всех Святых как символ памяти о жертвах, которые послужили спасению Отечества ради вечной молитвенной памяти", - отметили в дипмиссии.

Сотрудники посольства сегодня также возложили венок у "Монумента мучеников" на набережной реки Дунай в Будапеште на церемонии, которая была организована венгерскими антифашистскими организациями.-0-

Фото посольства Беларуси в Венгрии