Белорусские дипломаты присоединились к мероприятиям по случаю Дня Победы в Швейцарии

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители дипломатических миссий стран СНГ в Швейцарии, в том числе делегация Беларуси, приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в городе Базель, сообщили БЕЛТА в Постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Традиционное мероприятие по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось сегодня на кладбище Хёрнли в Базеле - участники, в том числе сотрудники Постоянного представительства Беларуси в Женеве и члены их семей, возложили венки к могиле советских воинов, погибших во время Второй мировой войны. Венок от имени Республики Беларусь установили постоянный представитель Беларуси в Женеве Юрий Амбразевич и временный поверенный в делах посольства Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Дипломаты отметили, что сейчас как никогда важно, принимая во внимание горькие уроки истории, сохранить хрупкую основу взаимодействия между странами для решения ключевых вопросов мира и безопасности.-0-