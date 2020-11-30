Белорусские дипломаты участвовали в открытии восстановленного памятника советским воинам в Молдове

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители посольства Беларуси в Молдове возложили цветы к мемориалу советским воинам в селе Ермоклия Штефан-Водского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Кишиневе.

Возложение цветов состоялось во время официальной церемонии открытия восстановленного мемориала советским воинам. В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны Молдовы, представители Федерального собрания Российской Федерации, дипломатического корпуса, местной администрации, поисковых отрядов, а также жители села Ермоклия.

Присутствовавшие почтили память погибших и отметили важность сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны.

В числе тех, чьи фамилии увековечены на мемориале, - погибшие в 1944 году в боях на территории Молдовы три Героя Советского Союза.-0-