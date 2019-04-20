Белорусские дипломаты в Москве посвятили субботник 75-летию освобождения Беларуси

20 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Работающие в Москве белорусские дипломаты во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Владимиром Семашко посвятили сегодняшний субботник приближающемуся 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

По решению посла белорусские дипломаты в Москве не только благоустроили территорию дипмиссии, но и приняли участие в субботнике на Славянском бульваре в районе Фили-Давыдково Западного административного округа. Силами дипмиссии также благоустроена территория памятной стелы в честь героической Московско-Минской дивизии, принимавшей участие в освобождении Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

"2019-й объявлен в Беларуси Годом малой родины. Мы благоустраиваем, делаем краше наши города и поселки. Но у нынешнего субботника есть одна особенность, которая и предопределила нашу сегодняшнюю встречу, - сказал, обращаясь к москвичам на импровизированном митинге на Славянском бульваре, Владимир Семашко. - Это год 75-летия освобождения нашей страны от фашистских захватчиков. По всей Беларуси облагораживаются, приводятся в должное состояние памятники, созданные в честь героев Великой Победы. И мы приняли решение провести свой субботник у стелы героической Московско-Минской дивизии".

Посол напомнил, что в сентябре 1941 года дивизия получила статус гвардейской за боевые заслуги в оборонительных боях на реке Березине, защиту Борисова, Орши, Могилева. В битвах под Могилевом и Смоленском, о которых в своем романе "Живые и мертвые" рассказал Константин Симонов, дивизия погибла почти полностью, но сохранила знаки отличия и была восстановлена. Она сражалась за Москву, на Курской дуге, участвовала в операции "Багратион". 13 июля 1944 года за беспримерные подвиги при освобождении белорусской столицы дивизия получила почетное наименование "Минская". За мужество и героизм при форсировании реки Неман в Беларуси сразу 11 ее воинов-гвардейцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

"Символично, что встретились мы на Славянском бульваре, неподалеку - улица Минская, у которой находится стела в честь героической дивизии, - отметил Владимир Семашко. - В белорусской столице есть Московская улица, проспекты полководцев Жукова, Рокоссовского, в центре города возвышается на постаменте прославленная "тридцатьчетверка" - танк Т-34. И ни один памятник, а их у нас более 9 тыс., не исчез с белорусской земли, наоборот - их все больше".

"Белорусов и россиян объединяет многое, в том числе и такие мероприятия, как сегодняшнее, - подчеркнул посол. - Мы продолжаем жить и трудиться вместе - в Союзном государстве. Чтим своих героев, храним общую память. Называем наши отношения братскими. Вместе делаем лучше наш общий дом. В этом - основа нашего успешного будущего, будущего нашего союза".

По завершении работ к памятнику гвардейцам, принимавшим участие в освобождении Беларуси, Владимир Семашко возложил корзину цветов от посольства Беларуси в России. Кроме того, на Славянском бульваре в Можайском плодовом саду посол вместе с руководством района Фили-Давыдково принял участие в посадке яблонь.-0-

Фото посольства Беларуси в России