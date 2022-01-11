Белорусские дипломаты внесли предложения при обсуждении проекта обновленной Конституции

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел при участии руководства и сотрудников центрального аппарата и белорусских загранучреждений состоялся круглый стол, посвященный обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В качестве основного спикера в мероприятии приняла участие заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович.

С приветственным словом к присутствующим обратился министр иностранных дел Владимир Макей, подчеркнув значимость Основного закона и конституционного процесса в обеспечении стабильности государственного строительства, а также абсолютную важность поступательно-эволюционного развития общества для сохранения подлинной независимости и суверенитета страны.

Фото МИД

Наталья Карпович подробно остановилась на предлагаемых изменениях и дополнениях в Конституцию Республики Беларусь, осветив в том числе процесс обсуждения рассматриваемых поправок, а также причины и цели внесения тех или иных норм и уточнений.

В рамках оживленной дискуссии дипломаты озвучили ряд субстантивных вопросов и предложений. Подробно обсуждены положения Конституции, представляющие интерес, в первую очередь во внешнеполитическом дискурсе.-0-