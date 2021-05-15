Белорусские дипломаты занимаются ситуацией вокруг ДТП в Смоленской области, оказывается необходимая помощь

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские дипломаты занимаются ситуацией вокруг ДТП в Смоленской области, оказывается вся предусмотренная в этих случаях помощь. Об этом БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА.

"Посольство Беларуси в России продолжает заниматься ситуацией. Активно и конструктивно взаимодействует с российской стороной по данной теме. Оказывается вся предусмотренная в таких случаях помощь", - сказал официальный представитель МИД.

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на ТАСС, пассажирский микроавтобус, перевозивший граждан Беларуси, столкнулся сегодня утром с грузовиком на трассе в Сафоновском районе Смоленской области. В микроавтобусе находились 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек. Все они граждане Республики Беларусь. Состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.-0-