Белорусские драники презентовали в Марселе

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представила продукцию на Ярмарке вкусов народов мира во французском Марселе, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Мероприятие прошло 26 ноября, в нем приняли участие представители около 30 стран. Белорусский павильон организовало посольство совместно с почетным консулом Беларуси в Марселе Фабрисом Раулем и белорусской диаспорой. Здесь можно было увидеть продукцию предприятий "Минск Кристалл", "Коммунарка", "Лидское пиво", "Савушкин продукт", пивоваренной компании "Аливария", Слонимского мясокомбината, СОАО "Речицапиво", кондитерской фабрики "Спартак".

Состоялись презентации туристических возможностей и культурного наследия Минска, а также драников в связи с инициативой по включению белорусского национального блюда в Список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Выставка проводится ежегодно для руководства метрополии Экс-Марсель-Прованс, префектуры Прованс - Альпы - Лазурный Берег, мэрии Марселя, представителей международных и французских деловых кругов и культуры. Беларусь на ярмарке представлена во второй раз.

"Участие в Ярмарке вкусов народов мира будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества Беларуси с Марселем, продвижению продукции отечественных предприятий и привлечению иностранных туристов в Беларусь", - отметили в посольстве.-0-