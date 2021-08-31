Белорусские экипажи заняли вторые места в 3 номинациях конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рязани на полигоне "Дубровичи" прошел финальный этап конкурса "Авиадартс" на АрМИ-2021, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
Экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации выполнили пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационной пушки, летный состав бомбардировочной и дальней авиации провел бомбометание, а летчики военно-транспортной авиации - десантирование грузов на точность приземления.
Сборная команда Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси была представлена в трех номинациях: "Штурмовая авиация", "Армейская авиация на боевых вертолетах" и "Армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах".
По результатам состязаний белорусские экипажи заняли вторые места во всех трех номинациях.-0-