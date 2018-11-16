Белорусские эксперты изучили опыт Италии в сфере медиации

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с замминистра юстиции Николаем Старовойтовым посетила Италию для комплексного изучения опыта применения медиации. Такая информация размещена на сайте Минюста, сообщает БЕЛТА.
Визит к итальянским коллегам проходил в рамках сотрудничества с Советом Европы. Опыт функционирования института медиации в Италии изучался на примере работы ведущего центра в этой области. Белорусские эксперты посетили Экономический суд Рима, где была представлена практика судейского корпуса по применению этого института. Обсудили роль адвокатов в разрешении споров посредством медиации.
В Министерстве юстиции Италии белорусским экспертам рассказали о порядке регистрации центров медиации, ведения их реестров. Участники встречи также обсудили развитие белорусско-итальянского сотрудничества в сфере юстиции. С учетом дружественных отношений между государствами стороны договорились проработать вопрос о заключении межведомственного международного договора о сотрудничестве.
Информация, полученная во время визита, и установленные профессиональные связи позволят учесть прогрессивный итальянский опыт в совершенствовании законодательства в сфере медиации, отметили в Минюсте.-0-
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